Eleições no EUA: Trump vence em Ohio, um dos estados decisivos

(foto: Brendan Smialowski/AFP)

O presidente Donald Trump venceu em Ohio, um dos estados-chave mais disputados que os democratas esperavam vencer para pavimentar o caminho para a Casa Branca, noticiaram nesta quarta-feira (4) as emissoras Fox e NBC.

A rede conservadora Fox News também dá Trump como vencedor na Flórida e no Texas, dois estados que o presidente precisaria vencer caso quisesse continuar no poder por mais quatro anos. Ao contrário, a emissora dá vantagem ao democrata Joe Biden no Arizona, um estado onde Trump venceu em 2016.

Estes dados da Fox não foram confirmados por nenhum outro veículo, um indício da acirrada corrida presidencial nestes estados.

(foto: Frederic J. BROWN/AFP - 26/10/20)

Acompanhe a apuração nos EUA

Como funciona o Colégio Eleitoral?

Sistema eleitoral complexo é desafio





Pandemia de COVID-19 aumentou votação pelo correio ou antecipado, o que representa um desafio técnico, humano e também legal em milhares de jurisdições. Saiba o que pode dar errado na apuração dos votos nos EUA

Planos de governo de Trump e Biden





O que muda para o Brasil? Vitória do democrata ou do republicano terá implicações sobre o aprofundamento das relações comerciais bilaterais entre os países, sobre a política externa brasileira e o posicionamento político ideológico de Jair Bolsonaro no âmbito internacional, avaliam especialistas em política externa. Entenda o que muda para o Brasil Confira as principais propostas de governo de Trump e Biden para os Estados Unidos e o mundo neste infográfico interativo . Separamos oito assuntos-chave para mostrar quais são os projetos dos republicanos e dos democratas.

Os 538 integrantes do chamado Colégio Eleitoral se reúnem nas respectivas capitais de seus estados a cada quatro anos após a eleição para designar o vencedor. Para vencer, um candidato à presidência deve obter a maioria absoluta dos votos do Colégio: 270. Saiba como funcionam os colégios eleitorais