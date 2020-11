Eleições nos EUA: Alexandria Ocasio-Cortez é reeleita deputada

Alexandria Ocasio Cortez, deputada reeleita pelo estado de Nova Iorque (foto: Scott Heins/AFP)

A estrela da ala mais à esquerda do, de 31 anos, foi reeleita para a Câmara de Representantes por folgada maioria nesta terça-feira (3), após arrecadar mais de 17 milhões de dólares para sua campanha, a segunda mais cara do país para um assento nabaixa do Congresso americano.

A legisladora, de origem porto-riquenha, conhecida por suas iniciais, A.O.C., obteve 68,5% dos votos contra 30,8% para seu adversário, o republicano John Cummings, um ex-policial e professor de uma escola católica de 60 anos, que arrecadou mais de 10 milhões de dólares para sua campanha, com 67% dos votos apurados, segundo a imprensa local.

Adorada por jovens progressistas, A.O.C. chegou a Washington DC há dois anos como a representante mais jovem do Congresso, após arrebatar, para surpresa de todos, o assento de um democrata que estava há duas décadas na Câmara baixa.

Desde então, virou alvo dos republicanos - inclusive do presidente Donald Trump - que a atacam sem cessar.

Suas aliadas no grupo conhecido como "The Squad", quatro representantes mulheres, progressistas como ela, desafiam o establishment republicano e democrata pareciam também ter a reeleição garantida.

A imprensa local dava como certa a vitória de Ilhan Omar em Minnesota e de Ayanna Pressley em Massachusetts, enquanto em Michigan, Rashida Tlaib estava à frente de seu adversário republicano por uma grande margem.

Impulsados por A.O.C., um punhado de democratas da ala à esquerda do partido venceu as legislativas desta terça em Nova York, incluindo o vereador Ritchie Torres, criado no Bronx, que será o primeiro congressista afro-latino abertamente homossexual.

A ele se unirá no Congresso Jamaal Bowman, de 44 anos, um diretor de escola negro que no verão no hemisfério norte venceu nas primárias Eliot Engel, um adversário de 73 anos que estava há 16 mandatos em Washington DC e contava com o apoio da elite democrata de centro, incluindo Nancy Pelosi e a ex-presidenciável Hillary Clinton.

A vitória também está praticamente garantida para Mondaire Jones, negro e gay, de 33 anos, que venceu as primárias em um distrito de imensa maioria branca.

Sob a proteção dos candidatos democratas à Presidência Bernie Sanders e Elizabeth Warren, estes jovens políticos querem sacudir o partido e conduzi-lo mais à esquerda.

(foto: Frederic J. BROWN/AFP - 26/10/20)

Acompanhe a apuração nos EUA

Como funciona o Colégio Eleitoral?

Sistema eleitoral complexo é desafio





Pandemia de COVID-19 aumentou votação pelo correio ou antecipado, o que representa um desafio técnico, humano e também legal em milhares de jurisdições. Saiba o que pode dar errado na apuração dos votos nos EUA

Planos de governo de Trump e Biden





O que muda para o Brasil? Vitória do democrata ou do republicano terá implicações sobre o aprofundamento das relações comerciais bilaterais entre os países, sobre a política externa brasileira e o posicionamento político ideológico de Jair Bolsonaro no âmbito internacional, avaliam especialistas em política externa. Entenda o que muda para o Brasil Confira as principais propostas de governo de Trump e Biden para os Estados Unidos e o mundo neste infográfico interativo . Separamos oito assuntos-chave para mostrar quais são os projetos dos republicanos e dos democratas.

Os 538 integrantes do chamado Colégio Eleitoral se reúnem nas respectivas capitais de seus estados a cada quatro anos após a eleição para designar o vencedor. Para vencer, um candidato à presidência deve obter a maioria absoluta dos votos do Colégio: 270. Saiba como funcionam os colégios eleitorais