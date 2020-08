Reino Unido reserva total de 340 milhões de doses da vacina para COVID-19

O governo britânico anunciou nesta sexta-feira (14) que reservou 90 milhões de doses da eventual vacina para a COVID-19 após fechar dois acordos com os laboratórios americanos Johnson & Johnson e Novavax.

Com o novo acordo, o Reino Unido já soma um total de 340 milhões de doses.

O Reino Unido também ajudará a financiar um teste clínico internacional conduzido pela Johnson & Johnson.

Essas vacinas poderiam estar prontas em meados de 2021, e seriam direcionadas primeiro a grupos de risco, como funcionários de hospitais, idosos, adultos com doenças graves ou minorias étnicas, segundo o governo.

Após o anúncio desta sexta-feira, o Reino Unido já possui reserva das doses da eventual vacina a partir de seis acordos com diferentes projetos de desenvolvimento: Sanofi/GSK, AstraZeneca, Valneva, BioNTech/Pfizer e agora com a Johnson & Johnson e Novavax.

No total, os estoques britânicos já ultrapassam as 340 milhões de doses, número bem acima dos 66 milhões de pessoas que moram no Reino Unido, embora ainda seja cedo para saber se essas vacinas serão eficazes e quantas serão necessárias para vacinar uma pessoa.

"Como não sabemos qual dessas vacinas vai funcionar, é importante ampliar a aposta", informou à AFP Kate Bingham, chefe do grupo de operação britânico encarregado das vacinas contra o coronavírus, e disse que farão novas reservas no futuro.

A criação dessa força-tarefa foi anunciada em abril pelo governo britânico para acelerar os esforços para desenvolver e produzir uma vacina contra a COVID-19 no Reino Unido, o país europeu com o maior número de mortes causadas pela pandemia.