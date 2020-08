A Bolsa de Nova York fechou com resultados divergentes nesta sexta-feira, após a divulgação de dados medíocres sobre as vendas no varejo e a ausência de avanços no novo plano de reativação americano em meio à pandemia.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,12%, a 27.931,02 pontos, enquanto o Nasdaq caiu 0,21%, a 11.019,30 unidades. O S&P; 500 cedeu 0,02%, a 3.3372,85.