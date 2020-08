Marge Simpson responde à conselheira de Trump sobre comparação com Kamala Harris

Uma dona de casa desrespeitada: Marge Simpson respondeu nesta sexta-feira (14) ao assessor do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que comparou Kamala Harris à personagem de "Os Simpsons".

Jenna Ellis, conselheira de campanha de Trump e advogada, escreveu no Twitter na quarta-feira que a companheira de chapa de Joe Biden na eleição presidencial "soa como Marge Simpson".

"Eu normalmente não me meto em política, mas a conselheira do presidente, Jenna Ellis, acabou de dizer que Kamala Harris soa como eu", Marge comentou em um vídeo no qual aparece em um palco, postado pela conta verificada de "Os Simpsons" no Twitter.

"(Minha filha) Lisa acha que isso não foi um elogio", disse a personagem, na voz da atriz Julie Kavner. "Como uma dona de casa suburbana comum, começo a me sentir um pouco desrespeitada", continuou. "Eu ensino meus filhos a não insultar... Jenna."

"Eu ia dizer que estou irritada, mas achei que me cobririam com o apito de censura", comentou no final já em sua casa.

Harris, convidada na terça-feira para compor a disputa presidencial democrata, é duas décadas mais jovem que Biden e Trump e pode atrair eleitores e mulheres mais jovens, especialmente dos subúrbios que pararam de apoiar o presidente republicano, de acordo com as pesquisas.

Trump disse, no entanto, que "a 'dona de casa suburbana' vai votar" nele como em 2016, prometendo segurança e políticas que impeçam a construção de moradias populares nessas áreas.

"Os Simpsons", com 31 temporadas e 33 Emmys, parodiou Trump várias vezes e até previu em um episódio em 2000 que Trump se tornaria presidente.