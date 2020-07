Mais de 100 casos de COVID-19 após casamento e funeral na Índia

Mais de 100 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus na Índia depois que participaram, com poucos dias de intervalo, no casamento e no funeral de um jovem que possivelmente contraiu COVID-19, informa a imprensa local.

Mais de 400 pessoas acompanharam a cerimônia de casamento, em 15 de junho, de um jovem de 26 anos que estava com sintomas da doença. Ele morreu dois dias depois do matrimônio e centenas de pessoas compareceram ao funeral.

"Até o momento, 111 pessoas, que participaram no casamento ou no funeral, apresentaram resultado positivo. Todas as demais foram identificadas e iniciaram o isolamento", afirmou à AFP Raj Kishor Chaudhary, médico chefe de Patna, a capital regional de Bihar.

As autoridades estabeleceram uma área especial de testes para as pessoas que compareceram aos dois eventos após a detecção de um foco na região.

A família do noivo está sendo investigada. Os médicos não sabem se o falecido foi o responsável por todas as contaminações, pois o corpo foi rapidamente cremado por seus parentes antes de um exame de diagnóstico.

Nenhum parente do noivo, incluindo a esposa/viúva, apresentou resultado positivo para o novo coronavírus.

Engenheiro de computação em Guargaon, cidade satélite de Nova Délhi, ele retornou para casa apenas uma semana antes do matrimônio e estava com febre e diarreia, afirmou Raj Kishor Chaudhary. Foi hospitalizado por alguns dias, mas sua família o levou para casa à base de medicamentos e celebrou o casamento, apesar de seu estado de saúde.

Devido à epidemia de COVID-19 que afeta o país, a Índia limita os casamentos a 50 pessoas e os funerais a apenas 20 testemunhas.

A Índia registrou até o momento 17.400 mortes provocadas pelo coronavírus e 585.493 casos declarados, números que estão em rápida progressão.