Residência natal de Che à venda na Argentina tem destino incerto

O apartamento onde nasceu o emblemático revolucionário Ernesto "Che" Guevara, que chegou a atrair milhares de visitantes à cidade argentina de Rosario, está à venda e seu destino é incerto.

Situado em uma esquina central da segunda maior cidade argentina, a 340 km de Buenos Aires, o apartamento, de estilo francês, localizado no segundo de cinco andares, mantém os ares de outrora. Seu dono, Franciso Farrugia, empresário argentino radicado no Brasil, planejava tornar o local um centro cultural, mas o projeto não prosperou.

"Estamos recebendo ofertas de compra de vários países", confirmou Farrugia à AFP, sem divulgar o preço. Com 220 m², o imóvel guarda fotografias de Che, desde os seus primeiros meses de vida até a sua imagem icônica fumando charuto, quando já era uma figura da Revolução Cubana.

O espaço está sinalizado como local histórico e é a principal atração do "Circuito do Che", um tour pelos locais mais importantes de sua vida em Rosario promovido pela prefeitura da cidade. Mas por estar dentro de um prédio, o acesso não é permitido, e o apartamento foi visitado apenas por personalidades, com data marcada.

A sala ampla e os corredores cheios de recordações foram percorridos pelos filhos de Che quando os mesmos visitaram a Argentina e por Alberto Granado, amigo e companheiro de estudos com o qual Che percorreu a América Latina de moto quando era apenas Ernesto Guevara, estudante do último ano de medicina.

O apartamento, localizado na esquina da Urquiza com Entre Ríos, tem o valor adicional de sua história, mas não há garantias de que os futuros donos irão querer resgatá-lo.

- Destino ou acaso -

"Che nasceu em Rosario por acaso", explicou à AFP o historiador Fabián Bazán, autor de "Chegasé". Os Guevara viviam em Misiones e viajavam a Rosario a negócios quando Celia estava perto do momento do parto, que aconteceu em 14 de junho de 1928, nesta propriedade, concluída no ano anterior e obra do arquiteto Alejandro Bustillo.

Embora não haja certificados comprovando, históriadores acreditam que o parto tenha acontecido no mesmo apartamento. Uma fotografia dos Guevara com o recém-nascido Ernesto em um parque da cidade testemunha os primeiros meses da vida de Che, antes de a família se instalar em Buenos Aires e, posteriormente, em Córdoba.