Restaurantes em espaços fechados param de funcionar em Los Angeles por COVID-19

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, proibiu nesta quarta-feira (1) o funcionamento de restaurantes em espaços fechados em Los Angeles e outros 18 condados que foram atingidos fortemente pela pandemia do novo coronavírus nos últimos dias.

Newsom disse que a ordem vai entrar em vigor por três semanas e também afetará bares, adegas, cinemas, museus e outros estabelecimentos comerciais em espaços fechados.

"Estes 19 condados representam mais de 70% da população do estado da Califórnia", disse Newsom durante coletiva de imprensa virtual. "Estamos concentrando nossos esforços em fechar operações em interiores".

Os restaurantes de Los Angeles tinham recebido autorização para abrir em 29 de maio, operando com uma capacidade de 60%, após meses funcionando exclusivamente para entrega em domicílio.

A ordem de Newsom não inclui estabelecimentos que prestem serviços em espaços abertos.

Os casos de COVID-19 não param de subir nos Estados Unidos, com mais de 2,6 milhões de infectados e 127.000 falecidos.

Na Califórnia, que reportou mais de 6.000 mortes, vários condados como Los Angeles superaram recordes diários nos últimos dias e as taxas de exames positivos disparou.

Os bares do condado de Los Angeles, o mais populoso do país, já tinham tido que fechar as portas no fim de semana passado, também por ordem do governador.

Com vistas ao feriado de 4 de julho, dia da Independência dos Estados Unidos, Los Angeles anunciou que fecharia todas as praias de sexta a segunda-feira para evitar as grandes aglomerações que caracterizam o feriado.

Newsom pediu às autoridades dos outros condados como Sacramento, Orange e Riverside a considerar o cancelamento de todos os shows de queima de fogos de artifício por ocasião do 4 de julho.

Os estacionamentos nas praias do sul da Califórnia e em algumas partes do estado também serão fechados.