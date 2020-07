Balanço da pandemia do novo coronavírus até as 16h desta quarta-feira

O novo coronavírus já provocou 512.383 mortes no mundo desde dezembro, segundo um balanço feito pela AFP com base em fontes oficiais até as 16h desta quarta-feira.

Desde o começo da epidemia, foram contabilizados 10.564.050 casos de contágio, em 196 países ou territórios. Um total de 5.341.000 pessoas se recuperaram, segundo autoridades. O número de registros positivos, no entanto, reflete apenas parte dos contágios, devido às diferentes políticas de cada país para diagnosticar os casos.

Nas últimas 24 horas, foram registrados novos óbitos e ios no mundo. Os países que contabilizaram mais mortos foram Brasil (1.280), Estados Unidos (1.169) e México (648).

O total de mortos nos Estados Unidos, que registraram seu primeiro óbito vinculado ao coronavírus no começo de fevereiro, chegou a 127.681. O país já registrou 2.658.324 contágios e autoridades consideram que 720.631 pessoas se curaram.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Brasil, com 59.594 mortos e 1.402.041 casos; Reino Unido, com 43.906 mortos e 313.483 casos; e Itália, com 34.788 mortos e 240.760 casos.

Entre os países mais afetados, a Bélgica amarga a maior taxa de mortalidade, com 84 óbitos a cada 100.000 habitantes, seguida de Reino Unido (65) e Espanha (61).

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia emergiu no fim de dezembro, já registrou um total de 83.534 pessoas infectadas, das quais 4.634 morreram e 78.479 se curaram.

Este balanço foi feito a partir de dados de autoridades nacionais compilados por escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS). Devido a correções das autoridades ou da publicação tardia de dados, o aumento das cifras divulgadas nas últimas 24 horas pode não corresponder exatamente às da véspera.