Trump oferece ajuda médica ao Peru para enfrentar a COVID-19

(foto: SAUL LOEB/AFP e Wikipedia)

Os presidentes dos Estados Unidos,, e do Peru,, falaram por telefone neste sábado (09/05) sobre a pandemia do novo coronavírus e a Venezuela, informou a embaixada americana em Lima. "O presidente Trump observou o imenso desafio que o Peru enfrenta em relação à pandemia doe elogiou a coragem e a força do povo peruano na sua determinação em reduzir a incidência do vírus em seu país", segundo comunicado da embaixada.

Durante a conversa, Trump ofereceu apoio a Vizcarra para "as necessidades de assistência médica do Peru". Os dois líderes "concordaram que a cooperação internacional é essencial para enfrentar esta crise de saúde", afirmou a embaixada. A questão da Venezuela esteve presente durante o diálogo, em uma semana em que Caracas prendeu dois militares americanos por uma "invasão" fracassada no território venezuelano.

"O presidente Trump também agradeceu ao presidente Vizcarra por seu forte apoio ao retorno da democracia na Venezuela e por liderar o caminho para a liberdade na região", resumiu a Embaixada americana sem dar mais detalhes sobre o assunto. A presidência peruana indicou que Trump "reconheceu os esforços do governo na luta contra COVID-19".

O Peru registra 65.015 casos positivos e 1.814 mortes por coronavírus, o segundo país mais afetado na região. Neste sábado (09/05), o Peru liberou detentos para aliviar prisões superlotadas para minimizar expansão do vírus.



O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





