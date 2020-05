Alpacas podem bloquear novo coronavírus, segundo pesquisa peruana

Pesquisadores não descartam que esses anticorpos das alparcas possam ser usados em vacina (foto: Pixabay)

As alpacas, um dos camelídeos andinos, possuem anticorpos que podemem um possível tratamento, disse uma pesquisa da Universidade Cayetano Heredia, no Peru. A investigação utilizou quatro alpacas para os testes e suas conclusões coincidem com um trabalho belga realizado com lhamas , outro camelídeo andino, divulgado recentemente.

"Os anticorpos da alpaca são 10 vezes menores que os anticorpos convencionais, além de terem alta sensibilidade e afinidade, muito boa escalabilidade e serem termoestáveis", disse Patricia Herrera, uma das cientistas da equipe que participou da pesquisa, citada pela agência estatal Andina.

De acordo com a pesquisa, os camelídeos têm um tipo diferente de anticorpos, os de cadeia pesada (HCAb), que são usados para gerar VHH ou nano anticorpos úteis para o diagnóstico e tratamento de várias doenças, por meio de técnicas de biologia molecular.

"Você pode usar o VHH de alpacas para detectar anticorpos contra a COVID-19 que as pessoas infectadas adquirem e que foram gerados entre uma e duas semanas após o contágio", diz a cientista. "As terapias com VHH - como com outros anticorpos chamados monoclonais - seriam específicas contra o vírus", diz a Dr. Herrera.

Competição com o Sars-CoV-2

Ela explicou que "os VHH são muito específicos, se ligam a essas proteínas e, portanto, o vírus não se ligaria mais à célula, não a invadira e não se espalharia. É como se a VHH competisse com o vírus e não permitisse sua entrada."

A pesquisa, liderada pelo Dr. José Espinoza, não descarta que esses anticorpos possam ser utilizados para produzir uma vacina, algo que deve demorar meses. "Nosso laboratório possui toda a plataforma necessária para começar a gerar esses VHHs. No momento, não iniciamos porque buscamos recursos para realizar o projeto", afirmou Herrera.

A equipe da Universidade Cayetano Heredia, localizada em Lima, pesquisa nanocorpos desde 2012.

O Peru, que está em confinamento desde 16 de março até 24 de maio, é um dos países mais afetados da região, atrás do Brasil, com mais de 61.000 infecções e mais de 1.700 mortes por COVID-19.



