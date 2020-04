Coronavírus: França usa drones para desinfectar ruas e praças

Drone pode carregar até 10kg de produto químico desinfetante (foto: VALERY HACHE / AFP)

Cannes é mundialmente famosa pelo festival de cinema, que recebe anualmente as maiores estrelas da sétima arte.





A França ultrapassou 10 mil mortes pela pandemia de coronavírus e reforçou restrições à circulação de pessoas em Paris e outras cidades importantes ao entrar na quarta semana de confinamento.





Mais de 7 mil mortes foram registradas em hospitais e quase 3500, de idosos em casas de repouso.





Os drones voam baixo, a cerca de três metros do chão, e há modelos que podem desinfectar um hectare (10 mil metros quadrados) em um período de oito a 10 minutos.

(foto: VALERY HACHE / AFP)





O equipamento é não tripulado, comandado a distância, por controle remoto, recurso importante em tempos de isolamento social.





O drone também é uma alternativa eficiente para a desinfecção de ambientes abertos porque alguns modelos podem carregar 10 quilos de produto químico e alcançar até 25 hectares em um único dia.





China e Bélgica também estão usando o equipamento no combate à COVID-19. Há experiências sendo feitas no sul do Brasil, onde a técnica já foi usada anteriormente para desinfecção contra o zika vírus, com adaptação de drones a partir de veículos agrícolas que pulverizam produtos sobre grandes áreas plantadas.