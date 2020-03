Coronavírus: Morre na Itália padre que cedeu respirador para paciente mais jovem

Giuseppe Berardelli morreu aos 72 anos no hospital de Lovere, em Bergamo. (foto: Oratorio Casnigo )

O padre Giuseppe Berardelli italiano, que decidiu ceder seu respirador para um paciente mais jovem também infectado pelo coronavírus, morreu nesta terça-feira, em Bergamo, na Itália. O religioso havia ganhado o aparelho de presente de um de seus paroquianos, mas resolveu que o uso seria desse doente mais novo.

Beradelli celebrava missas em uma igreja na cidade de Casnigo, região da Lombardia. O padre não teve velório. Porém, num gesto simbólico, os moradores foram às janelas e aplaudiram sua atitude.Pelo menos 50 padres morreram por COVID-19 na Itália. Mais de 16 vítimas são da diocese de Bergamo,uma das cidades mais atingidas do país. O papa Francisco iniciou uma oração em homenagem aos médicos e sacerdotes que faleceram por causa do coronavírus.A Itália é o país com mais mortes causadas pela pandemia (6.820 até a tarde desta terça-feira, 24), superando a China. Segundo o último balanço divulgado, o país contabilizou 743 mortes nas últimas 24 horas.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Murta.

O que é o coronavírus?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia



Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal





Mitos e verdades sobre o vírus





Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus: qual é a diferença entre isolamento e quarentena?