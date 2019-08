Em português, Brigitte Macron agradece aos brasileiros pelo apoio

A mulher do presidente da França, Brigitte Macron, agradeceu aos brasileiros, nesta quinta-feira (29), pelo apoio após o comentário ofensivo do presidente Jair Bolsonaro.

"Apenas queria dizer (...), já que vejo que há câmeras, duas palavras para os brasileiros e as brasileiras, em português (...): 'Muito obrigada!' Muito, muito obrigada a todos que me apoiaram", declarou a primeira-dama da França durante uma visita ao norte do país.

"Os tempos mudam. Alguns estão dentro do trem da mudança (...) Mas nem todos estão: alguns ficaram na plataforma", afirmou, sob forte aplauso, durante um discurso em Azincourt, onde participou de um evento oficial.

"Espero que ouçam isso. Me emocionou muito", acrescentou ela, mais tarde, ao se referir ao apoio de muitos brasileiros, após o episódio envolvendo Bolsonaro.

"Para além de mim mesma, é por todas as mulheres. Todas as mulheres se viram afetadas. (...) As coisas estão mudando. Todo o mundo deve estar consciente disso. Há coisas que não se pode mais dizer e coisas que não se pode mais fazer", insistiu.

Realizada no fim de semana passado em Biarritz, a última cúpula do G7 deu origem a um embate diplomático entre Bolsonaro e seu colega francês, Emmanuel Macron, em relação aos atuais incêndios da Amazônia.

As declarações ofensivas do brasileiro sobre a primeira-dama francesa levaram Macron a desejar abertamente, diante das câmeras do mundo inteiro, que o "povo brasileiro tenha muito rapidamente um presidente que se comporte à altura".

Os internautas brasileiros inundaram as redes, condenando a atitude do presidente com a hashtag #DesculpaBrigitte.

Na quarta-feira, Bolsonaro retirou seu comentário ofensivo publicado no Facebook para "evitar que seja mal-interpretado", alegou seu porta-voz ontem.