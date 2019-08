Brasileiros defendem Brigitte Macron e pedem desculpas por Bolsonaro

(foto: Reprodução/Twitter)

foi assunto mais falado nona segunda-feira. Após as declarações do presidentesobre ade seudarespondeu um comentário de um internauta no, que tiravada. Na imagem publicada, foi feita uma montagem ondefoi comparada com a primeira-dama brasileira,. A postagem dizia: “Entende agora porque Macron persegue Bolsonaro?”. O presidente reagiu comentando “Não humilha, cara kkkkk”.

A piada foi feita pela diferença de idade entre as primeiras-damas. Brigitte tem 66 anos e Macron 41. Já Michelle tem 37 anos e Bolsonaro, tem 66 anos.



(foto: Reprodução?Facebook)

Macron e Bolsonaro vem trocando farpas após as declarações do presidente francês sobre as queimadas na Amazônia. Em meio a crise, Macron afirmou que Bolsonaro “mentiu” e se mostrou contrário ao acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul.



O governo brasileiro viu na declaração de Macron, uma violação à soberania. O deputado, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, publicou um vídeo no Twitter que dizia que o francês era “idiota”.



Em entrevista coletiva durante a cúpula do G7, na França, Macron lamentou os comentários “extraordinariamente desrespeitosos” de Bolsonaro sobre Brigitte, dizendo-se “triste por ele e pelos brasileiros”.

“O que eu posso dizer a vocês? É triste, mas é em primeiro lugar triste para ele e para os brasileiros” declarou acrescentando que espera que o Brasil “tenha um presidente a altura”, disse. “Acho que os brasileiros, que são um grande povo, têm um pouco de vergonha de esse comportamento e esperam que um presidente se comportamento e esperam que um presidente se comporte bem em relação aos outros”, completou.





Um jornalista francês perguntou ao Macron, presidente da França, se ele iria responder ao comentário idiota que Bolsonaro fez sobre sua esposa, Brigitte Macron. Que vergonha!#DesculpaBrigitte pic.twitter.com/2XJI8a4SKl %u2014 Uma pensadora (@umapensadora) August 26, 2019

TRÉPLICA

- Outros chefes de estado se solidarizaram com o Brasil, afinal respeito à soberania de qualquer país é o mínimo que se pode esperar num mundo civilizado. %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 26, 2019

#DESCULPABRIGITTE

Bolsonaro voltou a criticar oapós a entrevista de Macron. Em seu perfil no Twitter o presidente públicou: “Não podemos aceitar que um presidente, Macron, dispare ataques descabidos e gratuitos ànem que disfarce suas intenções atrás da ideia de uma ‘aliança’ dos países do G-7 para ‘salvar’ a Amazônia, como se não fôssemos umaou uma”, escreveu o presidente.A primeira-dama daanunciou nesta segunda-feira um novo projeto de escola para. A partir de setembro, Brigitte, que é umaaposentada, voltará às salas de aula para ensinar literatura. Até 2015, Brigitte ensinou literatura e teatro em escolas francesas.Após ovários brasileiros começaram utilizar a hashtagforma de protesto às declarações do presidente Bolsonaro. A tag chegou a ser a mais comentada no, durante a tarde.*A estagiária está sob supervisão