Em almoço no G-7, Macron revela a Trump seu plano para aliviar tensões com Irã

Um diplomata francês disse neste sábado que o presidente da França, Emmanuel Macron, descreveu detalhes de seu plano para aliviar tensões com o Irã durante seu almoço com o presidente dos EUA, Donald Trump, na cúpula do G-7.



O diplomata, que falou anonimamente, disse que a França trabalha há várias

semanas neste plano, que permitiria o Irã exportar petróleo por um período limitado de tempo. Em troca, o Irã precisaria implementar totalmente o acordo nuclear de 2015, reduzindo tensões no Golfo e negociações abertas.



Macron assumiu um papel de liderança na tentativa de salvar o acordo nuclear, que vem se desmantelando desde que Trump retirou os EUA do acordo. Rússia, juntamente com o Reino Unido, a Alemanha e a China, continua fazendo parte do acordo.



Fonte: Associated Press