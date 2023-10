Bairros de BH e Região Metropolitana ficarão sem água até quarta, veja

432

Bairros da capital e Grande BH ficarão sem água nesta terça (foto: PxHere/Reprodução)

O abastecimento de água será paralisado em alguns bairros de Belo Horizonte, Contagem, Lagoa Santa, São José da Lapa, Ribeirão das Neves e Vespasiano a partir desta terça-feira (31/10).

Segundo a Copasa, a paralisação é devido à necessidade de manutenção operacional programada. A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado, gradativamente, no decorrer da noite de quarta-feira (01/11).

A Companhia destaca que, nesses casos, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

Bairros afetados

Belo Horizonte: Apolônia, Braúnas, Cenáculo, Conj. São Francisco De Assis, Conjunto Minas Caixa, Copacabana, Céu Azul, Dandara Trevo, Das Indústrias I, Esplendor, Esplendor, Europa, Europa, Garças, Jardim Dos Comerciários, Jardim Dos Comerciários, Jardim Leblon, Lagoa, Mantiqueira, Minas Caixa, Nova Pampulha, Santa Mônica, Serra Verde, Serra Verde, Trevo e Venda Nova.

Contagem: Conj. Hab. Nova Pampulha e Parque Xangrilá.

Lagoa Santa: Aeronautas, Alto Dos Aeronautas, Bela Vista, Bela Vista II, Brant, Campinho, Campo das Azaleias, Campo Florido, Campos da Liberdade, Canto do Riacho, Centro, Chácaras do Vinhático, Condado de Bougainville, Condomínio Majestade Sabiá, Condomínio Manancial, Condomínio Moradas do Sol, Condomínio Roseiral, Conj. Res Lagoa Santa, Conj. Res Vila Maria, Das Acácias, Dist Ind Genesco Ap Oliveira, Eco Village, Encanto da Lagoa, Estancia das Aroeiras, Estancia Real, Fazenda Olaria, Flamboyant, FranciscoPereira, Goiabeiras, Grampérola, Ipanema, Jaques Ville, Jardim Imperial, Jardim Ipê, Jardins da Lagoa, Jardins Da Lagoa II, Joá, Joana Darc, Joana Marques, Lagoa Mansões, Lagoa Santa Park Residence, Lagoinha de Fora, Lundceia, Lundceia II, Mariposas, Mirante da Lagoa, Mirante do Fidalgo, Moradas da Lapinha, Morro do Cruzeiro, Nossa Senhora de Fatima, Nossa Senhora de Lourdes, Novo Santos Dumont, Observatorium, Ovídio Guerra, Palmital, Palmital II, Parque dos Buritis, Pontal da Liberdade, Por do Sol, Portal do Sol, Praia Angelica, Promissão, Quebra, Real Garden, Recanto da Lagoa, Recanto do Poeta, Redenção, Residencial Boulevard, Residencial, Champagne, Residencial Eldorado, Residencial Golden Class, Residencial Gran Royalle, Residencial Montreal, Residencial Paineiras, Residencial Real Mont Ville, Residencial Virginia, Santos Dumont, São Geraldo, Shalimar, Sobradinho, Sonho Verde, Terra Vista, Tradição, Trevo, Trilhas Do Sol, Vale dos Sonhos, Vale Verde Ville, Várzea, Veredas da Lagoa, Victoria I, Victoria II, Vila Arcádia, Vila Asas, Vila dos Ipês, Vila dos Oficiais, Vila Jardim Presidente, Vila Jose Fagundes, Vila Maria, Vila Rica, Villa Paradiso, Village Do Gramado, Visão e Vista Alegre.

São José da Lapa: Belo Vale, Cachoeira, Centro, Chácaras Quintas dos Ipês, Dom Pedro I, Inácia de Carvalho, Maria de Lourdes Oliveira, Nova Cachoeira, Nova Granja, Parque Jardim Encantado, Perobas e Vila Ical.

Ribeirão das Neves: Areias de Baixo, Centro de Areias, Céu Anil, Chácaras Bom Retiro, Conjunto Nova Pampulha, Dona Clarice, Eliane, Elizabeth, Fazenda Severina, Felixlândia, Fortaleza, Granjas Primavera, Havaí, Jardim De Ala 1ª Seção, Jose Maria da Costa, Katia, Lagoa, Landi I, Landi II, Luar da Pampulha, Mangueiras, Maria Helena, Maria Helena II, Nova União, Pedra Branca, Penha, Santa Branca, Santa Izabel, Santa Margarida, Santa Martinha, Santana, Santana II, São João de Deus, São Jose, Soares, Sonia, Tancredo Neves, Tocantins, Vila Bispo de Maura, Vila Real e Xangrila.

Vespasiano: Alphaville, Angicos, Bela Vista, Bernardo de Souza, Boa Vista, Bonsucesso, Caieiras, Celvia, Central Park, Centro, Chácaras Laranjeiras, Condomínio Mangueiras, Condomínio São José, Distrito Industrial, Fagundes, Gávea, Gávea II, Imperial, Jardim Alterosa, Jardim da Glória, Jardim Daliana, Jardim Encantado, Jardim Itaú, Jequitibá, Lar de Minas, Morro Alto, Morro Do Cruzeiro, Nazia, Nova Iorque, Nova Iorque, Nova Pampulha, Novo Horizonte, Parque Jardim Maria José, Parque Norte, Residencial Mônaco, Residencial Park I, Residencial Toscana, Rosa dos Ventos, Santa Clara, Santa Clara II, Santa Cruz, Santa Maria, Santo Antônio, Serra Azul, Serra Azul, Serra Dourada, Suely, Vale Formoso, Vida Nova, Vila Esportiva e Vista Alegre.

Sem água por obras

Em relação à obra de interligação de rede de água, o abastecimento em alguns bairros das cidades de Belo Horizonte e Sabará também poderá apresentar uma interrupção nesta terça-feira (31/10).

Entretanto, a previsão é que o abastecimento seja normalizado, gradativamente, ainda na noite desta terça.

Belo Horizonte: Dom Joaquim, Fernando Dias, Penha, Santa Inês e São Marcos.

Sabará: Ana Lúcia.

