Metrô de BH terá horário estendido para atender Arena MRV

Estação Eldorado funcionará até mais tarde para atender demanda do estádio atleticano (foto: Metrô BH/ Divulgação)

A estação Eldorado do Metrô BH funcionará com horário estendido neste sábado (28/10) para atender torcedores da partida entre Atlético e Fluminense na Arena MRV. Os embarques serão permitidos até 0h30 e com bilheterias em funcionamento. Depois das 23h, as demais estações ficarão abertas apenas para desembarque.