Homem tenta matar o próprio irmão por dívida

432

Drogas, balanças e munições foram encontradas em túmulos do cemitério de Guanhães (foto: PMMG)

Uma situação que envolve uma briga em família e drogas ocupou a Polícia Militar, em Guanhães, no leste do estado, na noite de quinta-feira (26/10). Um irmão tentou matar o outro depois de briga por causa de uma dívida. O autor dos disparos é traficante e escondia a droga em covas, no cemitério da cidade.

A PM recebeu um chamado de disparo de arma de fogo. No local, a constatação de que um irmão teria atentado contra a vida do outro. Segundo a vítima, que levou um tiro no ombro, o motivo da briga foi uma dívida que o irmão tinha com ele.

Depois de disparar a arma, o homem fugiu, enquanto o irmão alvejado foi levado para o hospital.

Como o autor do disparo é um traficante conhecido em Guanhães, com várias prisões, os policiais fizeram um levantamento e conseguiram descobrir que ele guardava as drogas em túmulos do cemitério local. Os policiais apreenderam vários pertences do foragido.