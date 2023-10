Festa em louvor ao 'santo das causas impossíveis' será neste sábado, em BH

432

Fieis assistem missão e Novena Perpetua em honra a São Judas Tadeu, no Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, no bairro da Graça. (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG) Milhares de pessoas são esperadas neste sábado (28/10), no Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, no Bairro da Graça, na Região Nordeste de Belo Horizonte, para as celebrações em homenagem ao santo padroeiro das causas impossíveis. Dono de uma legião de devotos na capital e no interior de Minas, São Judas Tadeu, um dos apóstolos de Jesus, estará no centro das atenções dos católicos durante as missas, bênçãos e procissão luminosa e apresentações musicais (veja a programação).









Segundo a Arquidiocese de BH, o Santuário São Judas Tadeu celebra sua 69ª novena e festa do padroeiro. Neste ano, o tema da comemoração é “Igreja, casa de devoção”. Para quem nunca foi ao santuário, há uma novidades desde o ano passado: a Via do Peregrino, um calçadão construído, para maior comodidade e acolhimento dos devotos, a partir do fechamento da Rua Restinga. A obra incluiu a elevação das travessias no cruzamento das ruas Macaé e Geraldo Faria de Souza.





APÓSTOLO

São Judas Tadeu, um dos apóstolos de Jesus, nasceu em Caná, na Galileia, onde iniciou as pregações. Perto do ano 50, participou do primeiro concílio, em Jerusalém. Depois evangelizou na Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia, encontrando Simão e passando a viajar juntos. Por causa da pregação e testemunho muito intensos, pagãos da cidade de Edersa mandaram assassinar os dois apóstolos, em 28 de outubro de 70, a golpes de bastões, lanças e machados. São Judas foi sepultado no Oriente Médio e depois na França. Hoje, está sepultado em Roma, na Basílica de São Pedro.





PROGRAMAÇÃO





Dia de São Judas Tadeu - Sábado, 28 de outubro





- Missas de duas em duas horas, a partir da meia-noite de sexta para sábado (28/10)

- A última missa será celebrada às 22h

- Velário aberto a partir das 5h30

- Local: Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu, na Rua Macaé, 629, no Bairro da Graça, na Região Nordeste de Belo Horizonte