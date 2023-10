Vídeo: motociclista se choca com boi na Avenida Nossa Senhora do Carmo

432

'Por que eu ia querer bater num boi?', diz o tatuador Vinícius Villas, em um comentário (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um vídeo que circula nas redes sociais nesta quarta-feira (25/10) mostra um acidente de trânsito inusitado capturado por imagens de segurança na segunda (23/10). Um homem atravessa uma faixa de pedestres na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, acompanhado de vacas, e um motociclista se choca com um dos animais.

Leia também: Número de crianças mortas por afogamento em um ano dobra em Minas Gerais

Nos comentários, o motociclista Vinicius Villas responde à publicação. "Resumo aqui para ninguém achar que eu fiz maluquice: 21h, e a Avenida é movimentada. Vi o primeiro boi e reduzi para passar atrás dele (estava inicialmente a 50-60km/h e nunca recebi uma multa na vida), afinal ia ser perigoso parar no meio da faixa. Nunca esperaria nem um boi nesse lugar, imagine dois, então ainda teve o fator surpresa. Tem duas árvores com arbustos que tampam a visão da calçada pro motorista, mas assim que a cabeça do segundo boi apontou na faixa, eu freiei bruscamente (da pra ver a luz do freio acendendo no vídeo), mas moto não para igual carro", relata."Arrastei alguns metros e bati quando estava quase parando. Se tivesse rápido, eu ia sair voando, o boi ia machucar e ser derrubado. Não foi o caso. Está todo mundo bem, e a moto não ralou quase nada. Não foi por querer, obviamente. Por que eu ia querer bater num boi?", complementa.

Alguns brincam na postagem. "O boi para o 'motoqueiro': ele não é doido, ele está me vendo", diz um usuário. Muitos manifestaram preocupação sobre o estado do animal, mas o motociclista responde, também nos comentários, que ambos passam bem.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata