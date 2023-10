Grande BH: mais de 200 bairros podem ficar sem água até a manhã de quinta

O fluxo deve retornar gradativamente durante a manhã de quinta (foto: Pexels)

Por conta de uma manutenção emergencial na rede de água, no encontro da Rua Polônia com Rua Santa Vitória, no Bairro Jardim Leblon, a Copasa informou que bairros de Belo Horizonte, Contagem, Lagoa Santa, São José da Lapa, Ribeirão das Neves e Vespasiano podem ficar sem abastecimento até a manhã desta quinta-feira (26/10).