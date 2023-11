Acolhimento e orientação para população LGBTQIAPN+

Por este e vários outros motivos, a atuação do Centro de Referência LGBT, equipamento público ligado à Subsecretaria municipal de Direito e Cidadania, é tão importante na capital mineira.





“Nós somos o país que mais mata pessoas LGBT, principalmente mulheres trans e travestis, então a principal função do Centro de Referência é apoiar pessoas dessa população que tenham sofrido algum tipo de violação de direitos ou violência por conta da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero”, explica o coordenador do CRLGBT, Gustavo Adolfo de Magalhães.Criado por incentivo do governo federal em 2007, o CRLGBT completa 15 anos em 2023, mas só ganhou um espaço com portas para a rua em 2018. O projeto do centro começou em parceria com o Cellos-MG (Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais) – entidade responsável pela realização das paradas do Orgulho LGBTQIAPN na cidade até hoje.