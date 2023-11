Preso homem que assassinou namorado da ex-mulher em Peçanha

Momento em que policiais civis cercam o suspeito em rua de Igarapé (foto: Reprodução TV Bandeirantes)

Preso, pela Polícia Civil, nessa segunda-feira (23/10), em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, um homem, de 56 anos, que era procurado por assassinar, em agosto último, na cidade de Peçanha, no Vale do Rio Doce, o namorado de sua ex-companheira.

O crime foi cometido em 20 de agosto último. O autor não aceitava o fim do relacionamento. Por esse motivo, cercou e matou, a tiros, o namorado da ex-mulher.

A vítima retornava de um show na zona rural da cidade. Depois de cometer o crime, o suspeito teria voltado para casa dizendo: “Agora arrumei problema pra vida mesmo, acabei de matar o namorado da minha ex-mulher." Em seguida, fugiu.

A partir do inquérito instaurado, com base num vídeo, que mostra o momento em que o homem cerca o carro da vítima, forçando-a a sair do veículo, levando-o para junto de uma parede, onde aconteceu a execução.

Com base nas provas, foi feito o pedido à Justiça, que concedeu, de prisão preventiva. As investigações apontaram que o autor do crime estaria escondido em Igarapé.

O Serviço de Inteligência da Polícia Civil foi acionado e conseguiu localizar o suspeito, que passou a ser monitorado. No momento da prisão, o homem estava em seu carro. Ele foi cercado pela polícia, no meio da rua e não resistiu à prisão.