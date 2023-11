Homem é morto a tiros enquanto bebia em bar em Contagem

432

Crime aconteceu no Bairro São Mateus, em Contagem (foto: Google Maps/Reprodução) Um homem, de 31 anos, foi executado a tiros na noite dessa segunda-feira (23), no Bairro São Mateus, em Contagem, na Grande Belo Horizonte. A vítima bebia em um bar com um amigo quando foi surpreendido pelo suspeito, que chegou atirando. Existe a possibilidade do crime estar ligado com o tráfico de drogas na região.

A Polícia Militar foi acionada e chegou no local com o corpo da vítima caído no chão e coberto por um lençol. O amigo da vítima disse aos policiais que, na hora do crime, estava dentro do bar e que só teve reação para fugir, não vendo quem seria o autor.





A vítima tinha uma ficha criminal extensa, por crimes relacionados ao tráfico de drogas, e era conhecida no meio como Ice. A perícia da Polícia Civil esteve no local e constatou que a vítima foi atingida por diversos disparos, principalmente na região da cabeça e do tronco. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.





Testemunhas que moram próximo ao local contaram que o suspeito do crime era um traficante conhecido como “Esquerdinha”, chefe do tráfico de drogas na região.

Os militares foram até a casa do suspeito e conversaram com o pai dele, que alegou que o rapaz não estava no local. Horas depois, os policiais voltaram até o imóvel, e encontraram Esquerdinha parado no portão.





Questionado, o suspeito disse que estava jogando futebol com um amigo em Betim e negou participação no crime. Mesmo assim, ele foi conduzido para a delegacia para prestar depoimento.