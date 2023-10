Prefeitura de BH promete 200 novos ônibus até dezembro

432

Prefeitura de BH anunciou, nesta quinta-feira (19/10), a entrega de 220 novos ônibus desde o início do ano (foto: Jair Amaral/EM.D.A.Press)

O transporte coletivo em Belo Horizonte terá um incremento de 200 ônibus até dezembro, conforme determinado no decreto de concessão do subsídio às concessionárias do transporte público. O investimento foi de R$ 100 milhões.Desde o início do ano, 220 novos veículos novos entraram em operação, anunciou a prefeitura do município nesta quinta-feira (19/10). Desse total, 167 foram acrescidos à frota e 53 substituíram outros veículos.Com isso, a frota do transporte coletivo da capital passou a ter 2.484 veículos, cuja idade média é de 6 anos e 9 meses. Até dezembro, a previsão é de que BH tenha 420 ônibus novos em circulação.

Os coletivos irão atender a cerca de 80 linhas, entre elas o 4037 (Glória/Centro) e o 8208 (Estoril).



Desde o início do ano, a Prefeitura anunciou 849 novas viagens de ônibus, sendo 497 em dias úteis e 352 aos fins de semana. Com o aumento da frota de veículos, a previsão é de que, até dezembro, também sejam acrescidas 2.170 viagens, principalmente nos horários de pico.

As melhorias na frota estão previstas na Lei 11.458/23, que trata sobre o pagamento de subsídio de R$ 512 milhões às empresas de ônibus da capital e determinou, depois de meses de negociação, a volta da passagem para R$ 4,50 . A renovação dos ônibus, que contam com ar condicionado, suspensão a ar e acessibilidade, é de responsabilidade do consórcio de empresas.

Em coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (19/10), o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, admitiu que o número entregue até o momento não é suficiente para sanar os problemas do transporte público da capital. Só em agosto deste ano, a BHTrans recebeu 1.869 reclamações da população, sendo o estado de conservação dos ônibus a segunda queixa mais frequente. A primeira é atraso nas viagens.



"É um compromisso, feito em julho, para o processo de modernização, de encaminhamento de soluções para o transporte de BH. Os ônibus estão chegando. Não, não são suficientes. Precisa de 420. Mas isso vai chegar até dezembro, porque ônibus você não consegue comprar na prateleira. Você tem que encomendar o chassi, levar para o encarroçador. É isso que está sendo feito", disse à imprensa.