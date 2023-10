Marca de cosméticos promove doações de cabelos para mulheres com câncer

A marca estima que no ano passado foram feitas 30 perucas com as mechas cedidas

A Casa Mutari descreve as condições capilares desejadas: basta ter, no mínimo, 20cm de comprimento. Não precisa ser natural, pode ter mechas. Só pede-se que seja saudável. Cacheados, lisos, todos os tipos de cabelos serão recebidos.

A marca estima que no ano passado foram feitas 30 perucas com as mechas cedidas. Já na ação atual, que conta com parceria de influenciadoras digitais, há a venda de um kit de cuidados 48h com 25% de desconto. Todo o valor arrecadado nessa promoção é convertido em doações para o Hospital da Baleia.