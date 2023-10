Corrida altera trânsito na região da Pampulha neste domingo

432

Motoristas e passageiros de ônibus devem ficar atentos às alterações de trânsito na Pampulha, em BH, neste domingo (15/10) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Confira os desvios de trânsito:

O trânsito na região da Pampulha terá desvios e interdições neste domingo (15/10). A operação de trânsito para corrida Circuito Up Motion, realizada na Orla da Pampulha, já começa neste sábado para a montagem da estrutura do evento.Desde as 6h, a Avenida Celso Racioppi e a Rua Versília, entre a Avenida Otacílio Negrão de Lima e a Rua Calábria, estão interditadas para montagem do evento. Faixas de trânsito sinalizam as interdições no local. Não há alterações no sentido Zoológico e Mineirão.No domingo (15/10), a Avenida Otacílio Negrão de Lima será interditada, nos dois sentidos, no trecho entre a rotatória da Avenida Alfredo Camarate e a rotatória da Avenida Sicília, para realização da corrida.Também serão interditados alguns trechos das ruas Mondovi, Livorno, Ferrara e Pisa. As interdições acontecem entre 5h e 13h.Os passageiros do transporte coletivo de ônibus também precisam ficar atentos às alterações de itinerário das linhas 5106 (Bandeirantes/BH Shopping), 8550 (Estação São Gabriel/Zoológico), 9502 (São Francisco), S54A (Dom Bosco/Shopping Del Rey), S54B (Dom Bosco/Shopping Del Rey), durante a operação de trânsito.Os percursos da corrida serão realizados dentro do circuito do fechamento da orla da Lagoa da Pampulha. A concentração e a largada da corrida serão na Praça da Pampulha (Av. Otacílio Negrão de Lima com rua Expedicionário Celso Racioppi). As largadas acontecerão a partir de 8h. O evento segue até às 13h.Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar) irão operar o trânsito na região. Informações sobre trânsito e transporte de Belo Horizonte podem ser obtidas no site da Prefeitura Sentido Avenida Fleming/ Praça Dino Barbieri: Avenida Fleming, Rua Exp. Paulo de Oliveira, Rua Exp. B. Belém de Lima, Avenida Otacílio Negrão de Lima.Sentido Zoológico/ Praça da Pampulha: InalteradoSentido Mineirão/Zoológico: InalteradoSentido Mineirão/Zoológico: Av. Otacílio Negrão de Lima, Av. Dom Orione, Rua Exp. Paulo de Oliveira, Rua Exp. Celso Racciopi, Rua Calábria, Av. Cremona, Rua Palermo, Rua Sardenha, Av. Otacílio Negrão de Lima.Sentido Zoológico/Mineirão: Av. Otacílio Negrão de Lima, Rua Sardenha, Rua Palermo, Av. Cremona, Rua Rovigo, R. Siena, Rua Calábria, Rua Exp. Celso Racciopi, Rua Exp. Paulo de Oliveira, Av. Dom Orione, Av. Otacílio Negrão de Lima.