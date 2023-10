Estudante que matou alunos em Poços transferido para Centro de Internação

432

Adolescentes esfaqueados seguem na UTI da Santa Casa de Poços de Caldas (foto: Redes sociais)

O autor do atentado ao Colégio Dom Bosco, em Poços de Caldas, na última terça-feira, um adolescente de 14 anos, que matou um estudante, Leonardo Willian Silva, de 14 anos, com uma facada, e outros dois outros estudantes, ambos de 13 anos, e uma monitora de escolar, de 17 anos, foram feridos, também a facadas, foi transferido para um Centro de Internação de Menores (CIM).

Desde o dia do crime, o autor que foi dominado e agredido por pais de estudantes,estava em uma cela de um presídio em Poços de Caldas. Ele agora foi levado para outra cidade, que não será anunciada por determinação da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública.

O local será mantido em sigilo e também não foi informado por quanto tempo o autor ficará no Centro de Internação de Menores. Ele já deverá começar a ser tratado de um problema psicológico.

Vítimas

A Diretoria Técnica do Hospital Santa Casa de Poços de Caldas divulgou, nesta sexta-feira, mais um boletim sobre o quadro dos dois adolescentes, um do sexo masculino e uma do feminino, ambos de 13 anos, que seguem internados.

Segundo o boletim médico, os pacientes continuam internados na UTI, ainda em estado grave, porém, seguindo em melhora clínica, respondendo às terapêuticas instituídas, lúcidos , orientados e se alimentando.