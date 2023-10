BH: Documentação de veículos será transferida da Nova Gameleira para UAIs

Serviços de trânsito nas UAIs

Coordenadas pela Seplag-MG, as UAIs têm como objetivo agregar em um mesmo local diferentes serviços de órgãos públicos. Em Belo Horizonte, a incorporação pelas UAIs do atendimento ao cidadão para os serviços de trânsito foi iniciada em novembro de 2021.Alguns serviços do órgão executivo de trânsito do Estado já eram realizados nas unidades, como prova eletrônica de legislação, entrega de Carteira Nacional de Trânsito (CNH), entre outros. Em outubro do ano passado, a unidade absorveu os serviços de atendimento ao cidadão no que diz respeito a infrações e controle do condutor.Já em abril de 2023, a UAI Praça Sete começou a atender os serviços de registro de veículos, que agora estão sendo ampliados. Muitos desses serviços também são oferecidos em formato digital no site da CET-MG , no Portal MG e no aplicativo MG App, dispensando comparecimento presencial.