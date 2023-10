Chapada do Norte faz festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário

432

A festa que acontece há 201 anos é registrada como patrimônio cultural de Minas Gerais (foto: ADALBERTO MATEUS/IEPHA/DIVULGAÇÃO)

Ao som dos sinos, tambores e cânticos centenários, a comunidade de Chapada do Norte, no Vale do Jequitinhonha, a 522 quilômetros de Belo Horizonte, está em plena comemoração da tradicional festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, padroeira do município nascido no século 18. A festa, realizada há 201 anos, é registrada como patrimônio cultural de Minas Gerais.

No fim de semana (7 e 8/10), ponto alto das celebrações, houve diversas cerimônias e ritos, entre eles a Quinta do Angu, a Buscada da Santa e o Mastro a Cavalo. A grande expectativa dos moradores, agora, se refere à revalidação da festa como patrimônio cultural, o que deve ser feito pelo feito pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (Conep) até o final do ano. A 201° edição da festa teve como festeiros Everaldo Soares Pereira e Marília Lourenço Ramos.



Nas ruas de Chapada do Norte, moradores e visitantes festejam a padroeira, Nossa Senhora do Rosário (foto: ADALBERTO MATEUS/IEPHA/DIVULGAÇÃO)



Quem esteve em Chapada do Norte pôde ver a cerimônia do Mastro a Cavalo, que reproduz a disputa entre mouros e cristãos e sinaliza o início da devoção ao Santo Rosário. Paralelamente, foi feita a leitura dos nomes dos que contribuíram para a cerimônia, seguida do descerramento de estandarte com nomes dos irmãos falecidos no ano anterior.

As celebrações pela padroeira da cidade acontecem também à noite em frente à igreja (foto: ADALBERTO MATEUS/IEPHA/DIVULGAÇÃO)



A festa tem como destaque o reinado, que percorre as ruas de Chapada do Norte com a representação da corte e dos reis de Nossa Senhora do Rosário.