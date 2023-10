Barragem em Nova Lima: nível de emergência é reduzido, mas alerta permanece

432

A redução do nível de emergência ocorreu devido ao avanço do processo de descaracterização, com a remoção de cerca de 85% do conteúdo do reservatório, melhorando a estabilidade da estrutura.

14:36 - 10/10/2023 Patrão é condenado por ameaçar empregados após reclamações no trabalho. Mesmo assim, devido a uma determinação das Defesas Civis Municipal e Estadual, após reunião junto à ANM, ficou definido que moradores que residem na área pertencente à Zona de Autossalvamento (ZAS) da estrutura devem seguir fora de suas residências, deixando o local totalmente evacuado.





Segundo a Vale, os trabalhos de remoção de rejeitos estão sendo feitos por equipamentos operados de forma remota, não colocando nenhum trabalhador em risco. A previsão de conclusão do processo de descaracterização da barragem é 2025.

Em nota, a mineradora explicou que os trabalhos fazem parte de um projeto da empresa para desativar diversas barragens no estado. “A barragem B3/B4 é uma das 18 barragens a montante que ainda serão eliminadas pela Vale e faz parte do Programa de Descaracterização da empresa. Desde 2019, das 30 estruturas previstas, 12 (nove em Minas Gerais e três no Pará) já foram eliminadas, o que equivale a 40% do total. A previsão da empresa é concluir a eliminação da 13ª estrutura ainda neste mês.”





