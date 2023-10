Córrego em BH vira opção para refrescar o calor

432

Crianças aproveitam calorão para se refrescar em córrego de BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)

Depois de uma breve trégua, o calor está de volta a Belo Horizonte. Com temperaturas acima dos 30°C, os belo-horizontinos usam a criatividade para encontrar formas e lugares de se refrescar.Na manhã desta terça-feira (10/10), a reportagem doflagrou um grupo de crianças nadando no Córrego Cercadinho, altura da Avenida Engenheiro Carlos Goulart, no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte. O local fica em um terreno ao lado da BHTrans.Em busca de um refresco, muitas pessoas que vivem às margens do córrego e de outros bairros na região procuram se refrescar no local. Afluente do Ribeirão Arrudas, o córrego Cercadinho é um dos que ainda corre em grande parte em leito natural, apesar de ainda ter muitos pontos poluídos pelo esgoto.No mês passado, oencontrou o vendedor de balas Vitor Emanuel de Barros, de 18 anos, morador do Barreiro, que decidiu nadar nas águas do Cercadinho para fugir da onda de calor que trouxe recordes de temperaturas a BH.À reportagem, ele disse que frequenta o lugar desde 2021 e aproveitou para cair na água acompanhado dos amigos. "Calor tá difícil. Não tá dando pra aguentar", reclamou.Com o calor e o tempo abafado , há previsão de chuvas e trovoadas isoladas em Belo Horizonte nesta tarde (10/10). A umidade relativa mínima do ar poderá ficar em torno de 40% à tarde. De acordo com a Defesa Civil municipal, a temperatura máxima pode chegar aos 31°C.