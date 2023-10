Homem morre na porta de sua casa e seu primo e amigo ficaram feridos

432

Polícia Militar ainda não tem pista dos matadores de homem em Venda Nova (foto: PMMG)

A polícia ainda não tem pistas dos suspeitos que mataram a tiros, na noite de segunda-feira, Leandro Pereira dos Santos, de 32 anos, na porta da casa dele. Duas pessoas com quem a vítima conversava no momento do crime, um primo de Leandro, de 21 anos, e um amigo, de 20 anos, ficaram feridos.

Segundo o que disseram testemunhas no Boletim de Ocorrência, os três estavam conversando na Rua Maria Rosa da Silva, no Bairro Mantiqueira, região de Venda Nova, zona norte de Belo Horizonte, onde surgiram dois homens em uma motocicleta amarela, de arma em punho, e passaram a atirar, fugindo em seguida.Os criminosos ainda retornaram ao local, pouco tempo depois, segundo a polícia, possivelmente para conferir o serviço, deram tiros para o alto e fugiram novamente.

Leandro e o primo foram socorridos por parentes para o Hospital Risoleta Neves, onde o primeiro deu entrada já sem vida. Já o amigo teve escoriações e não precisou de atendimento médico.

Depois de ser atingido, Leandro entrou correndo em sua casa, mas caiu no quintal. O primo fugiu para uma rua lateral.

No local, foram encontradas cápsulas de arma calibre nove milímetros. Leandro, segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, já tinha sido preso por por roubos, furtos e tráfico de drogas. O caso será investigado por policiais da Delegacia de Homicídios de Venda Nova.