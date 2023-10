Mineiros têm viagem interrompida em Dubai por causa de ataques em Israel

432

Casal Vanderlei Santana e Ana Carolina Rodrigues, retido em Dubai por causa de conflito em Israel (foto: Arquivo pessoal)

Aliviados, frustrados e apreensivos. Esta é a mistura de sentimentos dos brasileiros que embarcaram rumo a Jerusalém, à Jordânia e a outros pontos turísticos do Oriente Médio e tiveram as viagens interrompidas sem conseguir chegar ao destino final, por causa da série de ataques do grupo islâmico Hamas contra Israel, no sábado (7/10).





Até a noite deste domingo (8/10), mais de mil pessoas morreram no conflito em Israel e na Palestina, segundo fontes oficiais.









Vanderlei conversou com a reportagem do Estado de Minas na noite deste domingo (8/10), de Dubai, nos Emirados Árabes, onde o casal está "retido" , juntamente com um grupo de 46 brasileiros, incluindo turistas do Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul, além de Minas.





O empresário conta que ele e a mulher deixaram Uberlândia na quinta-feira (5/10) e, na madrugada de sexta (6/10), embarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, junto com o restante do grupo que chegou a Dubai, ainda no mesmo dia.





O mineiro relata que o casal ficaria nos Emirados Árabes até esta terça-feira (10/10), quando seguiria para o Egito, de onde, na quinta (12/10), prosseguiria a viagem por terra rumo a Israel (Telaviv, Jerusalém e Monte Sinai). O "tour" previa ainda a ida à Jordânia, com o encerramento do passeio previsto para o dia 23 de outubro - quando o grupo pegaria um voo para Dubai, onde embarcaria de volta ao Brasil.









Leia também: Dom Walmor, arcebispo de BH, já se recupera de cirurgia na coluna Vanderlei disse, que diante do conflito em Israel e na Faixa de Gaza, o grupo teve que interromper a viagem. Ele afirmou que não tem como seguir viagem para o Egito. "Nosso voo de volta está marcado para Amã, Capital da Jordânia. E para chegar até a Jordânia, teríamos que atravessar Israel (por terra)."



Drama e 'alívio'



O empresário mineiro salienta que, depois de interromper o passeio, tenta antecipar o retorno para o Brasil. Mas a empresa de turismo não encontra vagas nos voos. Outro drama é que a reserva do hotel na capital dos Emirados Árabes se encerra nesta terça-feira.





"Estamos no hotel, muito preocupados porque não temos como voltar ao Brasil. O nossos voos (de volta) está marcado somente para o dia 23 de outubro", declarou Vanderlei.





"Nosso sentimento é de alívio por saber que, por pouco, a gente estaria no país (Israel) em risco, como centenas de turistas que estão lá em situação de perigo. Por outro lado, estamos muito frustrados por não poder seguir a viagem", lamenta o empresário.





Conforme Vanderlei, ele e Ana Carolina, juntamente com o restante do grupo de turistas brasileiros, fariam um roteiro em Israel incluindo a ida à Terra Santa (caminhos trilhados por Jesus Cristo) em Jerusalém e uma visita às ruínas de Petra (também chamada de "Cidade Perdida" e " Cidade Rosa), uma das sete maravilhas do mundo moderno, na Jordânia.