Primeira etapa de obras para prevenção de enchentes é entregue na Grande BH

A primeira obra de prevenção de enchentes no complexo Córrego Ferrugem foi entregue nesta quinta (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

A primeira etapa de obras de prevenção de enchentes no complexo Córrego Ferrugem foi entregue nesta quinta-feira (5/10), no Bairro Riacho das Pedras, em Contagem, na Grande BH.

A estrutura B2 (Bacia Rio Volga), a primeira das cinco bacias previstas, já estará operacional no atual período chuvoso. Ela poderá receber 27 mil metros cúbicos de água, o equivalente a 12 piscinas olímpicas. Há mais de uma década, moradores da região sofrem com constantes alagamento da área.



O governador do estado, Romeu Zema, e o vice-governador Professor Mateus, participaram do evento.

“É uma obra que vai amenizar muito, só aqui são 30 milhões de litros que serão capturados em uma chuva forte, e as outras quatro obras têm a mesma característica”, aponta.

Romeu Zema afirmou que a previsão é que todas as obras fiquem prontas até 2025 (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

As outras obras são para a Bacia B3, na Vila PTO, com 102.960 m²; Bacia B4, na Vila Itaú, na região do Industrial, capacidade de 377.950 m². A bacia 05A, próximo à empresa Toshiba, com 21.800 m², e a última, em Belo Horizonte, com a bacia B5, na Vila Sport Club, armazenamento de 274.245 m².

Vista da parte externa da bacia (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Zema disse que a previsão é que as outras obras fiquem prontas em até 2025. “A medida que elas se tornam operacionais, o problema vai sendo resolvido“, afirma.