Seis alvos de mandados de prisão seguem foragidos

Operação entre PM e Gaeco apresenta os primeiros resultados de operação contra o tráfico de drogas (foto: Leandro Couri/EM/D. A. Press)

Seis alvos da Operação Pax Vobis, deflagrada na última terça-feira (3/10), contra a guerra do tráfico de drogas nos bairros Vila da Paz e Joanna D’arc, ainda estão foragidos.



No primeiro dia da operação, cinco pessoas morreram, sendo três líderes da gangue do Joanna D’Arc, e dois soldados do tráfico. Três mortes ocorreram em Mateus Leme e duas em Felixlândia. Elas ocorreram em troca de tiros com a Polícia Militar, recebida a bala em dois sítios onde os envolvidos se escondiam.

Depois de dois dias de operação, foram cumpridos oito mandados de prisão em estabelecimentos penais. Todos eram integrantes das duas gangues, e davam ordens mesmo estando presos.

Outros nove mandados de prisão foram cumpridos contra envolvidos com o tráfico de drogas que estavam foragidos. Foram cumpridos, também, 22 mandados de busca e apreensão.

Dois integrantes dessas quadrilhas e que não era alvos de mandados foram presos em flagrante, por porte ilegal de armas. Uma motocicleta, que tinha sido roubada, foi apreendida. Em dinheiro, foram apreendidos R$ 50 mil. E ainda 15 celulares, que serão vistoriados.

Os policiais que participaram das trocas de tiros e que resultaram na morte de cinco dos procurados permanecem em serviço, de acordo com a Corregedoria da Polícia Militar, que abriu inquérito para apurar as circunstâncias das mortes.

Segundo o comando da Polícia Militar, este é um procedimento de praxe, sempre que ocorrem mortes em operações.

A operação segue cumprindo mandados em Belo Horizonte, Contagem, Ibirité, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, São Gonçalo do Pará e Viçosa.