BH tem máxima de 32°C com chuva

Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)

Tempo quente e chuvoso em Belo Horizonte nesta quinta-feira (5/10). A previsão meteorológica indica que o dia será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e possibilidade de tempestade com trovoadas e rajadas de vento ocasionais, principalmente a partir da tarde.

De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima pela parte da manhã foi de 21°C, e a máxima estimada é de 32°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde.

Tempo em Minas

Em Minas Gerais, as condições meteorológicas são favoráveis ao aumento da instabilidade atmosférica em virtude do avanço de um sistema frontal em direção ao Sudeste brasileiro nesta quinta.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há condições de chuva, por vezes fortes, especialmente no Sul de Minas. As temperaturas seguem elevadas em todas as regiões mineiras e faz calor de 38ºC no Norte do estado.

Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triangulo Mineiro, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Noroeste, Metropolitana e Rio Doce. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada.