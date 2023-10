PF exuma corpo de mineiro que estaria entre 72 mortos em massacre no México

Delegada da PF, Fátima Bassalo explica que os trabalhos decorrem da dúvida de parentes, que questionam se a pessoa enterrada é efetivamente membro da família (foto: Polícia Federal/Divulgação)

Agentes da Polícia Federal, em atendimento ao pedido de cooperação da Procuradoria-Geral da República do México, deram início nessa segunda-feira (2/10) ao processo de exumação do corpo de um mineiro enterrado em Sardoá, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, para identificar se os restos mortais têm relação com o massacre em San Fernando, no México, em agosto de 2010. À época, 72 imigrantes – sendo 58 homens e 14 mulheres – foram assassinados na fronteira com os Estados Unidos.