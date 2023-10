Pai encontra barras de maconha em casa e denuncia a própria filha

432

Droga apreendida com a mulher após denúncia (foto: Divulgalção/PMMG) A Polícia Militar (PMMG) prendeu uma mulher de 23 anos, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, por tráfico de drogas, depois que o pai dela a denunciou. A jovem estava com 16 barras de maconha em casa e teria recebido dinheiro para entregar a droga para outra pessoa.

A família mora no Bairro Jardim das Palmeiras. Com o flagrante e a discussão, ela tentou esconder a droga em uma casa em que ela e os pais moraram no Bairro Planalto, também Zona Oeste da cidade.

Entretanto, o pai havia feito a denúncia contra a filha e ela foi abordada por policiais militares quando voltou para casa. Questionada, ela deu a informação de onde estavam as barras de maconha e que havia recebido R$ 1,5 mil para entregar a droga para outra pessoa.

Ela ainda tinha uma pequena porção da droga que disse ser para consumo próprio.