MG: mulher é suspeita de matar o marido e atear fogo na casa

Suspeita teve que ser escoltada pela polícia depois que moradores tentaram agredi-la (foto: Pixabay / Divulgação ) Uma mulher de 41 anos foi presa suspeita de matar o marido e atear fogo na casa onde moravam em Serra dos Aimorés, na Região do Vale do Mucuri, em Minas Gerais, na noite desse domingo (1/10). A vítima, de 55 anos, teve o corpo carbonizado.

Os militares que atenderam a ocorrência foram acionados por vizinhos, que tentavam controlar as chamas. No local, foram informados de que o homem ainda estava dentro do imóvel.









Ao longo da ocorrência, a mulher mudou a versão duas vezes. Na primeira, afirmou que o homem a agrediu e, por isso, ela o golpeou e ateou fogo na casa. Em outra explicação sobre o que aconteceu, a mulher disse que o homem teria iniciado as chamas e se recusado a sair do imóvel.





Com a suspeita de que a mulher teria matado o marido, testemunhas quiseram agredí-la. A suspeita precisou ser escoltada pela polícia e encaminhada para a delegacia de plantão de Nanuque. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde passará pelos exames de praxe.