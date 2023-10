Vídeo: tempestade em Araxá causa alagamentos, inundação e muitos estragos

Uma forte chuva com rajadas de vento e granizo atingiu Araxá, no Alto Paranaíba, e provocou alagamentos, inundação e estragos em vários pontos da cidade, na tarde desse domingo (1º/10). De acordo com a Defesa Civil, o município teve um volume de 93 milímetros de precipitação em apenas 50 minutos.

Um dos pontos mais críticos ocorreu na Avenida João Paulo II, na altura do Bairro Alvorada, onde veículos ficaram ilhados. O Córrego Grande, que atravessa a cidade, transbordou e atingiu residências. O muro do Recanto do Idoso São Vicente de Paulo também foi ao chão.

Veículos ficaram ilhados na Avenida João Paulo II (foto: Redes Sociais / Reprodução)

O Corpo de Bombeiros (CBMMG) informou que cerca de 60 pessoas foram afetadas e 10 ficaram desalojadas. Não houve registro de vítimas.

Muro do Recanto do Idoso São Vicente de Paulo desabou após a forte chuva (foto: Redes Sociais / Reprodução)

Foram detectados pontos de alagamentos nas avenidas João Paulo II (Bairro Alvorada); Wilson Borges (Bairro Pedro Pezutti); Damaso Drummond (Bairro Vila Guimarães); e Rua Oliveiros Marques de Oliveira (Bairro Santa Terezinha).

Já os pontos de inundação foram registrados nas ruas Maria Aparecida de Araújo (Bairro São Francisco); Funcionário José Guerra (Bairro Francisco Duarte); e José Carlos Braz (Bairro Santa Maria), localidades adjacentes ao Córrego Grande.

Reparo de danos

Diante da situação, o prefeito da cidade, Robson Magela (Cidadania), ordenou uma força-tarefa para atendimento e apoio aos bairros e vias públicas mais afetados. A iniciativa reúne as Secretarias Municipais de Serviços Urbanos, de Ação Social e de Segurança Pública, com apoio do Corpo de Bombeiros.



Segundo o secretário de Segurança Pública e coordenador da Defesa Civil Municipal, Daniel Rosa, a determinação é de que os órgãos atuem em conjunto e com agilidade para minimizar os prejuízos.



“Estamos realizando vistorias em todos os locais que receberam chamados pelo número de emergência 199. Verificamos residências, avaliamos potenciais riscos, especialmente em áreas consideradas vulneráveis. Além disso, já tomamos medidas para interditar vias e restaurar a normalidade o mais rápido possível”, explica.

Temporal causou a queda de árvores (foto: Redes Sociais / Divulgação)

Já o secretário de Serviços Urbanos, Ricardo Alexandre da Silva (Kaká), enfatizou que, após vistoriar os locais solicitados, não foi identificado entupimento das redes de drenagem pluvial.



“Realmente foi um volume muito grande de água. No entanto, passada a chuva, em menos de 30 minutos a água já tinha escoado. O problema é a nossa drenagem que é defasada. Além disso, acionamos a Cemig para o restabelecimento da transmissão de energia nas áreas atingidas”, reforça.



Ainda segundo a prefeitura, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos está montando um mutirão nesta segunda-feira (2/10), para limpeza dos pontos atingidos. A previsão é que a força-tarefa continue em atuação nos próximos dias.

Assistência social

A Secretaria de Ação Social da cidade informou que está visitando as áreas atingidas, fazendo um levantamento de informações de famílias afetadas para garantir auxílio social e verificando a necessidade de remoção dessas pessoas para pontos seguros.



“Fizemos uma abordagem social e até o momento não detectamos emergências para auxílio moradia, pois não houve avarias estruturais nas residências. Mas muitos moradores acabaram perdendo gêneros alimentícios. Eles receberão um auxílio social profissional e cestas básicas”, relata o secretário Wagner Cruz.