Menor de idade flagrada com barras de maconha no guarda roupas

Droga estava no guarda roupas da adolescente que foi apreendida (foto: PMMG)

Uma tática do tráfico de drogas, muito usada na capital mineira, segundo a polícia, é usar menores de idade para guardar e vender entorpecentes. O recurso, que evita a prisão de traficantes adultos e sujeita os menores, vulneráveis, às penalidades do Estatuto da Criança e do Adolescente, chega ao interior do estado.



Em Governador Valadares, a Polícia Militar apreendeu uma adolescente, de 16 anos, suspeita de ter com ela cinco barras de maconha, guardadas na casa da avó, onde ela reside.

A PM chegou à jovem depois de receber a informações de que ela havia contado a amigos que estaria com a droga e recebendo dinheiro para guardá-la.

A PM montou a Operação Mateus, foi até a casa, à Rua Trinta e Três, Bairro Santos Dumont II. Os policiais foram recebidos pela avó, que autorizou a entrada na residência para a realização de buscas.

Dentro do guarda-roupas, no quarto da menor, foi encontrada uma mochila com a droga. A avó alegou que não tinha conhecimento da droga na casa dela.

A mãe da adolescente foi procurada e contou que a filha passa um tempo em casa e outro na da avó. A jovem disse aos policiais militares que a droga é dela, ma,s segundo policiais civis, a menina pode estar mentindo para defender um traficante.