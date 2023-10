BH: Acidente deixa Anel com 5 quilômetros de lentidão neste domingo

432

Acidente com carreta na tarde deste domingo (1/10) interditou trânsito no Anel Rodoviário, em BH (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um acidente no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do km 465, no Bairro São Francisco, Região da Pampulha, ocorrido no início da tarde deste domingo (1/10), deixou o trânsito lento e, ainda no início da noite, provocou um congestionamento de ao menos cinco quilômetros. A pista sentido Vitória (ES) ficou completamente interditada, sem previsão para ser liberada.Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o trânsito de veículos de passeio foi desviado por dentro do Bairro Santa Cruz. Equipes estiveram no local para realizar a remoção de uma carreta bitrem que tombou na pista e ficou atravessada, ocupando duas faixas no sentido Vitória e uma rumo ao Rio de Janeiro. O trânsito fluía em apenas uma pista rumo à capital fluminense.O motorista, que não teve a identidade ou idade reveladas, seguia no sentido Rio de Janeiro quando perdeu o controle do veículo, carregado com minério. Ele teve apenas ferimentos leves e relatou sentir dores na coluna. Ele foi encaminhado para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.Ainda conforme a PMRv, não há previsão de liberar a via. Após o destombamento do veículo será feita a limpeza da pista para eliminar os riscos de derrapagem dos veículos por derramamento de óleo na pista.