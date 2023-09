Casal de influenciadores que prometia carreira de modelo é preso em Minas

432

Número total de vítimas do casal de abusadores ainda é indefinido, mas polícia acredita em novas denúncias (foto: PCMG)

Um casal de influenciadores de Itabira, Região Central do estado, foi indiciado por crimes de pedofilia, tráfico de drogas, importunação sexual e exploração sexual de adolescentes.



As investigações tiveram início depois que familiares de vítimas procuraram a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), contando que adolescentes estavam sendo explorados sexualmente pelo casal suspeito, cujas identidades não foram reveladas.



Realizadas as primeiras diligências, foi solicitado à Justiça, e acatado, um pedido de busca e apreensão, na casa dos investigados. Na residência, foram apreendidos diversos celulares, além de drogas.



O material apreendido possibilitou a comprovação de que o homem, de 23 anos, e a mulher, de 32, estavam envolvidos com produção, armazenamento e transmissão de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes.

Carreira de modelo

O casal, segundo os policiais, atraía adolescentes - quem fazia o primeiro contato era sempre a mulher -, com a promessa de que eles seriam modelos de maquiagens e poderiam ganhar muito dinheiro.



As vítimas, meninas entre 14 e 18 anos, eram convencidas, a partir das promessas, a manter relação sexual a três. Além disso, nas relações, as adolescentes eram levadas a consumir drogas.



Os policiais descobriram, também, o que foi anexado ao inquérito, que os suspeitos gozavam de forte influência nas redes sociais, o que era usado para atrair vítimas, adolescentes que sonhavam com a carreira de modelo.



O casal permanecerá em liberdade, até o julgamento, no entanto, foi determinado pela Justiça que usem tornozeleira eletrônica, para poderem ser monitorados.



A Polícia Civil segue trabalhando no caso, e está aberta a novas denúncias, fazendo um pedido a outras pessoas que tenham sido vítimas do casal, procurem a Delegacia de Itabira.