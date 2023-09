Incêndio atinge laboratório de universidade federal em Minas

432

Bombeiros levaram dez minutos para combater as chamas no laboratório de Química da Unifei (foto: Corpo de Bombeiros / Divyulgação)

O laboratório de Química da Universidade Federal de Itajubá (Unifei), localizada no Sul de Minas Gerais, foi interditado por causa de um incêndio registrado no local no fim da tarde dessa terça-feira (27/9). O fogo começou durante um teste que estava sendo realizado por um professor no equipamento chamado Bico de Bunsen, em uma área conhecida como Capela e que utiliza gás líquido inflamável (GLP).

s bombeiros foram acionados por volta de 17h15, depois de brigadistas da própria instituição de ensino terem tentado apagar as chamas. Com a energia elétrica desligada, os militares iniciaram o combate usando uma linha direta no foco do incêndio, que já havia sido propagado para os móveis de madeira e parte do telhado.

Ume sguicho canhão também foi utilizado para o resfriamento do telhado e de outros laboratórios instalados nas imediações. Não houve feridos.

O combate às chamas durou cerca de dez minutos, informou o Corpo de Bombeiros. Cerca de 1.500 litros de água foram usados. Durante o rescaldo, materiais inflamáveis foram retirados do local incendiado.

Ainda segundo os militares, antes da chegada dos bombeiros, um brigadista da Unifei chegou a ser levado para um hospital particular de Itajubá por ter inalado fumaça.

O laboratório de Química foi isolado por risco de desabamento do telhado.

Em nota, a Unifei informou que o espaço passará por inspeção para averiguar os prejuízos materiais. "A causa do acidente ainda será determinada por investigação".