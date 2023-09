Mineiro que desapareceu ao sair de hospital é encontrado morto

432

Corpo foi encaminhado para para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O corpo de Valmir de Souza, de 49 anos, funcionário do Instituto Terra, foi encontrado na manhã desse domingo (24/9), no Rio Doce, região de Mauá, em Baixo Guandu, cidade do Espírito Santo.

Mineiro e morador de Aimorés, no Vale do Rio Doce, Valmir estava desaparecido há aproximadamente dez dias. Valmir foi flagrado por câmeras de segurança deixando o Pronto-Atendimento do Hospital São José e São Camilo, na cidade mineira, no dia de seu desaparecimento.

Logo depois, ele sai andando pela pela calçada em direção a cidade de Baixo Guandu, município capixaba que fica a poucos quilômetros de Aimorés.

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo, o corpo da vítima estava em adiantado estado de decomposição e por isso foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

“Apesar do avançado estado de decomposição, o homem portava carteira contendo documentos pessoais, sendo ele identificado. Apenas após os exames será possível confirmar a causa da morte”.

Valmir era funcionário do Instituto Terra há dois anos. Em nota, o instituto lamentou a morte do mineiro e disse que aguarda respostas das autoridades para que o desaparecimento e a forma como Valmir foi encontrado sejam esclarecidos.

“Valmir foi um ótimo profissional e um colega de trabalho singular. Uma pessoa amiga e querida por todos. Sentimos muito e para sempre estará em nossos pensamentos, em nossas orações e na nossa história”.