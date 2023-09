Um dos 12 criminosos mais procurados em Minas é preso no Rio

432

Líder de organização criminosa atuante em Juiz de Fora, na Zona da Mata, com ramificações no estado carioca, Wesley é considerado um dos maiores traficantes de drogas em Minas (foto: Divulgação) Uma operação da Polícia Militar mineira, com apoio de PMs do Rio de Janeiro, resultou na prisão de Wesley Militão da Silva, conhecido como Wesclim, de 26 anos. O criminoso, que integrava a lista dos 12 mais procurados em Minas, foi encontrado na noite dessa sexta-feira (22/9), em Cabo Frio (RJ), na comunidade Rainha da Sucata, controlada pelo Comando Vermelho. Outros sete da lista ainda são procurados.

No último fim de semana, outros dois alvos do Procura-se foram encontrados: Gilcimar da Silva, localizado em São Paulo, e Felipe Augusto Rodrigues Silva, também no Rio de Janeiro.

Procura-se é coordenado pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Penal, Sistema Socioeducativo, Ministério Público e Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo como objetivo realizar a prisão de indivíduos foragidos da Justiça.