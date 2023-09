432

mariana

Alunos são apreendidos

com maconha em escola

Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos ontem por levar drogas dentro da mochila de um deles em uma escola de Mariana, na Região Central. O caso aconteceu no distrito de Passagem de Mariana. A apreensão aconteceu dentro da Escola Estadual Coronel Benjamim Guimarães, com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) tendo sido acionada inicialmente para conter uma briga envolvendo os menores com um jovem de 18 anos. Existia a suspeita de que um deles estaria armado com uma faca. Denúncias de alunos levaram os policiais a revistar uma mochila que estava no canto da sala de aula. Nela, foram encontradas 31 buchas de maconha e um estojo com o nome de um dos menores, que assumiu a posse dos entorpecentes.

Uberaba

Homem que roubou para

aniversário acaba preso

Um homem, de 63 anos, foi preso em Uberaba, no Triângulo Mineiro, sob suspeita de tentar furtar a roda de um carro Honda Fit. Ele foi flagrado na rua Floriano Peixoto, Região Central da cidade, por equipe da Polícia Militar (PM) no momento da suposta tentativa de furto. O inusitado do caso é que ele alegou aos militares, conforme o registro policial, que venderia a roda para comprar cerveja e comemorar o aniversário dele. A prisão aconteceu na madrugada de terça-feira, dia do aniversário. Com o suspeito, foram apreendidos uma chave de rodas, entre outras ferramentas. Também consta no registro policial que o suspeito disse que é sozinho e que já foi borracheiro por muitos anos.

Lagoa da Prata

Morte de idoso por larvas

na boca é investigada

O idoso de 69 anos que teve a boca infestada por larvas morreu, ontem, em Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de Minas. Milton José da Silva vivia há cinco anos em uma Instituição de Longa Permanência, o Lar São Vicente de Paula. Em 6 de setembro, ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) pela equipe da entidade após uma consulta odontológica. As larvas foram detectadas pelos próprios profissionais. A equipe, então, fez contato com familiares informando sobre o agravamento. Entretanto, eles souberam da condição do idoso, apenas quando chegaram na unidade hospitalar. O idoso tinha mal de Parkinson e Alzheimer. Ele também fazia uso de sonda. A suspeita é de que as larvas tenham surgido devido à má higienização. Um boletim de ocorrência, segundo a Polícia Militar (PM), foi registrado pela família por maus-tratos. Ontem, o Lar São Vidente informou que a causa da morte do idoso não está relacionada com as larvas. Porém, não foram repassados detalhes. A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o caso.