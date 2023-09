Homem é preso por matar ex com tiros no rosto dois dias após divórcio

432

De acordo com a polícia, o investigado e a vítima foram casados, e o homem não aceitava o término do relacionamento, porém, recentemente, havia concordado com o divórcio (foto: PCMG) Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso preventivamente nessa quinta-feira (21/9) pelo assassinato da ex-mulher, de 25, dois dias após ambos assinarem o divórcio, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta sexta (22/9). O crime aconteceu em Santana dos Montes, na Região Central de Minas, na sexta-feira (15/9) da semana passada, quando a vítima foi executada a tiros na porta de casa.





“Usando esse pretexto, o homem fez uma ligação para a ex-companheira na manhã do crime a fim de que ela pegasse os objetos. Ao descer as escadas, a vítima foi executada com vários tiros no rosto e no pescoço e acabou morrendo no local”, detalha a PCMG, acrescentando que ele fugiu em seu veículo, que foi abandonado ainda na estrada de Santana dos Montes.

A arma de fogo usada no crime foi encontrada e apreendida em um imóvel na zona rural de Santana dos Montes.

O homem foi levado ao sistema prisional, onde, até o fechamento desta publicação, permanecia à disposição da Justiça.